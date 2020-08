Stiri pe aceeasi tema

- Laura Codruta Kovesi se asteapta ca Parchetul European (EPPO) sa primeasca peste 3.000 de cazuri. Fostul procuror-sef al DNA, in prezent sefa EPPO a declarat intr-un interviu pentru The Guardian ca EPPO va efectua mai multe investigatii si mai multe urmariri penale, si va exercita o aparare mai puternica…

- Consiliul European a numit luni procurorii europeni ai Parchetului European (EPPO), condus de Laura Codruta Kovesi, iar Romania va fi reprezentata de Catalin-Laurentiu Borcoman, fost sef al DIICOT Brasov, scrie G4media.Laura Codruta Kovesi, procurorul sef al Parchetului European, a declarat ca numirea…

- Kover, cunoscut pentru derapajele sale, s-a aratat deranjat de faptul ca Laura Codruta Kovesi a spus intr-un interviu pentru BBC ca Parchetul European va investiga si cazuri care implica tarile care nu fac parte din aceasta noua structura a Uniunii Europene, printre care se numara si Ungaria. Kover…

- Fostul ofiter SRI Daniel Dragomir a fost trimis in judecata, in lipsa, in dosarul Black Cube, sub acuzatiile de constituire de grup infractional organizat si instigare la fals informatic, in legatura cu o ampla campanie de denigrare a fostei sefe DNA, Laura Codruta Kovesi, se arata intr-un comunicat…

- Operationalizarea Parchetului European intarzie, intrucat Malta nu a propus niciun candidat eligibil, afirma Laura Codruta Kovesi, șefa EPPO, intr-un interviu pentru Euronews, potrivit Agerpres.

- Fondul de reconstrucție al Uniunii Europene dupa pandemia de coronavirus este din nou motiv de cearta intre statele membre – o parte dintre ele se opun ca Polonia sa primeasca o parte consistenta din fonduri, in condițiile in care guvernul acestei țari a lansat frecvent atacuri asupra sistemului de…

- Laura Codruta Kovesi, procurorul-sef european, susține ca statul de drept este una dintre valorile fundamentale ale Uniunii Europene, iar apararea sa si tragerea la raspundere a celor care comit un abuz de incredere sunt esentiale in mentinerea legitimitatii UE,se arata intr-un articol din raportul…

- Laura Codruta Kovesi a atacat la Curtea Europeana a Drepturilor Omului decizia prin care a fost revocata din functia de procuror-sef al DNA, plangerea fiind depusa in luna decembrie 2018. Ea arata in plangerea depusa la CEDO ca i-au fost incalcate mai multe drepturi. "Am formulat in luna decembrie 2018…