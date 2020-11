Laura Bretan lanseaza single-ul „Believe”, in colaborare cu The Tenors

Laura Bretan, una dintre cele mai promitatoare artiste ale noii generatii, dar si vocea care a cucerit emisiuni precum Romanii au talent si America’s Got Talent, lanseaza single-ul „Believe”, o colaborare exceptionala cu The Tenors, grupul canadian premiat cu numeroase discuri de platina, care a cantat si impreuna cu Celine Dion. Single-ul „Believe” deschide seria lansarilor de pe albumul „World I See”, pe care Laura Bretan urmeaza sa il lanseze in curand alaturi de MediaPro Music & Universal Music Romania. O productie internationala, Romania-Belgia-Israel-Canada, piesa „Believe” este compusa de…