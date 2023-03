Stiri pe aceeasi tema

- Cofondatorul trupei rock Pink Floyd, Roger Waters, invitat de Rusia sa ia cuvantul in fața Consiliului de Securitate al ONU, a denunțat miercuri invazia rusa, dar și pe cei care au provocat-o, atragandu-și furia Ucrainei, potrivit AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Rusia l-a invitat pe muzicianul englez Roger Waters, unul dintre fondatorii trupei Pink Floyd, sa vorbeasca miercuri in Consiliul de Securitate al ONU in cadrul unei reuniuni pe care autoritatile de la Moscova au solicitat-o in vederea unei discutii despre livrarile de arme catre Ucraina, informeaza…

- Anunțul a venit din partea guvernului britanic, iar serurile vor fi administrate pacienților aflați in stadii incipiente și tarzii și vor viza atat celulele canceroase active, cat și prevenirea revenirii acestora.BioNTech va inființa noi centre de cercetare și dezvoltare in Marea Britanie, cu un laborator…

- Legendara trupa de rock Pink Floyd a anunțat ca a strans peste 450.000 de lire sterline (aproximativ 542.000 de dolari) pentru Ucraina cu piesa „Hey Hey Rise Up”, informeaza The Kyiv Independent . In piesa apare și Andriy Khlyvniuk, solistul ucrainean al trupei Boombox, a carui voce a fost preluata…