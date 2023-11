Lătrați despre prostul de Cherecheș ca să nu vorbiți despre vaccinuri! 1. Catalin Cherecheș sau aventurile unui prost in care „Maramureșul etern” a investit cateva mandate (e primar din 2011) de prostie. E un prost din categoria „sunt mai prost ca soacra mea, care a vrut sa-i prosteasca pe alții.” Prostul se credea Pintea haiducul, dar Pintea nu facea combinații cu femeile și ii talharea pe […] The post Latrați despre prostul de Cherecheș ca sa nu vorbiți despre vaccinuri! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

