- Corona Brașov a urcat pe locul I in Campionatul Național de hochei pe gheața, dupa ce a invins, sambata, pe teren propriu, cu 14-0, pe Sportul Studențesc. In prima partida dintre cele doua formații, disputata vineri, echipa de sub Tampa se impusese cu 14-2. Intr-o alta dubla, CSM Galați a dispus de…

- Embargoul impus de UE importului de carburanti din Rusia intra in vigoare duminica, iar Romania va trebui sa identifice in acest an surse alternative pentru cantitati reprezentand cel putin 80% din importurile de motorina de la nivelul anului trecut, iar UE pentru 50%, releva o analiza Profit.…

- O romanca a nascut un baietel intr-un avion ce calatorea pe ruta Marea Britanie-Romania, arata observatornews.Cursa mai avea o ora pana sa ajunga la Bucuresti, cand pilotul a anuntat reprezentantii aeroportului din Praga ca trebuie sa aterizeze de urgenta din cauza unei nasteri. Mama si copilul au fost…

- Fostul prim-ministru al Rusiei, Dmitri Medvedev, actual vicepreședinte al Consiliului de Securitate, a scris pe Twitter o serie de predicții, care in opinia sa se vor intampla in 2023. Potrivit oficialului rus, lumea nu va mai arata așa cum o știm acum. Printre aceste „profeții”, considerate de majoritatea…

- ”In cel de-al doilea an de functionare, Fondul pentru modernizare a efectuat plati in valoare totala de 4,11 miliarde euro in sprijinul a 61 de proiecte derulate in opt tari beneficiare. Proiectele vor contribui la modernizarea sistemelor energetice, la reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in…

- Ucraina va primi armele si munitiile necesare pe parcursul fiecarei luni din anul 2023 pentru a putea lupta impotriva invaziei ruse, a dat asigurari miercuri ministrul apararii ucrainean, Oleksii Reznikov, transmite agenția EFE, preluata de Agerpres. Potrivit lui Reznikov, Romania se afla pe lista statelor…

- Conturi construite convingator, care au postat mii de mesaje ce susțin narativele Moscovei, au fost identificate și analizate in cadrul unui studiu realizat in mai multe țari din regiune. Rezultatele pentru Romania au fost sintetizate de think-tank-ul Global Focus . In perioada invaziei ruse a Ucrainei,…

- Pentru urmatoarea perioada mare parte din Europa va fi influențata de o masa de aer de origine polara. Pentru cateva zile, valul de aer rece vestul va afecta centrul și nordul continentului, unde și meteorologii au venit cu mai multe avertizari de vreme extrem de friguroasa, ninsori dar și vant puternic.…