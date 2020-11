Stiri pe aceeasi tema

- Romania are nevoie sa gaseasca alternative la mixul actual de energie pentru a scadea emisiile nocive in concordanta cu ambitiile europene, unde tinta este ca 35% din energia electrica sa provina din centralele eoliene offshore, a declarat, marti, Laszlo Borbely, in conferinta la nivel inalt a tarilor…

- Grupul de Comunicare Strategica al Guvernului anunța noi recorduri negative de decese și persoane internate pe secțiile de Terapie Intensiva. Mai exact, 177 de persoane au pierdut lupta cu virusul in ultimele 24...

- PSD solicita Guvernului sa dispuna, in regim de urgenta, schimbarea protocolului de testare a cetatenilor, deoarece Romania este singura tara europeana care a ramas "incremenita" in proiectul initial, si anume se testeaza gratuit doar pacientii care au simptome, a declarat, luni, Gabriela Firea,…

- Incepand din acest an, Adunarea Generala a Națiunilor Unite (UNGA) a declarat 29 septembrie Ziua internaționala de conștienizare asupra risipei și pierderilor de alimente. Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale in colaborare cu InfoCons sub egida Proiectului „Respect mancarii!” organizeaza la…

- Președintele Klaus Iohannis a susținut, marți, o declarație de presa la darea in folosința a magistralei de metrou M5 (Eroilor – Drumul Taberei). „Este o mare realizare, trebuie sa recunoaștem acest lucru, este cert, dupa Revoluție, cea mai mare realizare de acest tip, de tip metrou, din Romania”,…

- Directorul general al clubului CSM Bucuresti, Gabriela Szabo, a criticat, vineri, ordonanta de urgența a guvernului privind acordarea unui ajutor financiar sub forma de voucher pentru sprijinirea copiilor in practicarea sportului de performanta. Fosta mare atleta considera ca alte metode ar fi fost…

- de investitii, retehnologizare si modernizare, din statiile electrice de transformare 400/220/110/6 kV Iernut si 220/110/20 kV Ungheni Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA inregistreaza progrese importante in derularea proiectelor de investitii, retehnologizare si…