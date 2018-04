Stiri pe aceeasi tema

- In Capitala, se circula in conditii de iarna, partea carosabila fiind acoperita cu zapada. Brigada Rutiera a Capitalei recomanda oamenilor sa utilizeze cat mai putin masinile personale.

- Un șofer a fost, fara voia lui, implicat intr-un spectaculos accident rutier in urma caruia a plonjat in Raul Dambovița cu tot cu autoturismul pe care in conducea. Din fericire, omul a scapat teafar, insa, pentru mai multa siguranța, a fost preluat de un echipaj medical al unei ambulanțe chemata de…

- "Se solicita Guvernului Romaniei emiterea unei hotarari pentru transmiterea Mausoleului Memorialul Eroilor Neamului, inclusiv dotarile aferente, din domeniul public al statului si din Oficiului National pentru Cultul Eroilor din subordinea Ministerului Apararii Nationale in domenul public al municipalitatii,…

- Oamenii legii de la Sectia de Politie Rurala nr. 3 Hlipiceni au depistat marți pe drumul judetean DJ 282, pe teritoriul comunei Rauseni, o autoutilitara condusa de un barbat de 25 de ani, care transporta material lemnos.

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) si Registrul Auto Roman (RAR) au decis implementarea si derularea a trei proiecte noi cu impact asupra tuturor autovehiculelor din Romania. Printr-un serviciu pus la dispozitie de RAR, toti cei care vor sa cumpere o masina second hand pot afla prin SMS numarul…

- O tanara din Constanta risca o amenda cuprinsa intre 10.000 si 20.000 de lei dupa ce a intrat cu masina pe plaja si apoi in mare. Gestul femeii a fost surprins si facut public pe paginile de socializare.

- Inspectoratul Național de Patrulare este in cautarea șoferului, care a fost surprins de o camera de bord cum duce un brad intr-o ambulanța. Mașina a trecut la culoarea roșie a semaforului, deși girofarul nu funcționa.

- USR Bucuresti sustine ca petitia initiata de primarul general, Gabriela Firea, in legatura cu Spitalul Metropolitan reprezinta un "demers ipocrit" al carui singur scop este ascunderea marilor probleme din spitalele aflate in administrarea Primariei. "Inainte de a initia o astfel de consultare,…