”Lăsatu’ secului” cu produse românești, la târgul din curtea Ministerului Agriculturii Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR) gazduieste, in perioada 15-19 noiembrie , in curtea instituției, „Targul de lasatu’ secului” cu produse tradiționale romanești. La targ sunt expuse peste 40 de produse atestate tradițional din județele Botoșani, Brașov, Mureș, Salaj, Ilfov și București și aproximativ 50 de produse cu mențiune de calitate facultativa „produs montan” din județele Cluj, Covasna, Ilfov și Prahova. Vizitatorii au la dispoziție sortimente variate de vinuri, produse apicole, multe certificate ecologic, extrem de cautate in sezonul rece, preparate din carne, lapte,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

