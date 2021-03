Cu toții am ascultat și mulți dintre noi ne-am surprins fredonand refrenul piesei „Deep End”, hit ce a facut ocolul lumii și a devenit viral pe mai multe platforme de socializare. Las Olas, duo-ul format din DJ Sava și MD DJ, lanseaza un remake cool al single-ului care a cucerit milioane de oameni pe TikTok. Producția este realizata de catre cei doi DJ și producers, iar versurile scrise de catre Britanny Foushee completeaza perfect sound-ul piesei. Pana in prezent, duo-ul Las Olas a lansat remake-uri ale unora dintre cele mai iubite single-uri din lume, precum „Bleeding Love”, „Killing me Softly”,…