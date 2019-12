Stiri pe aceeasi tema

- Ana Maria, fata din Braila care a murit la numai 19 ani, la o luna de cand a nascut a lasat o durere imensa in sufletele tuturor celor care au iubit-o. Dintre toți, tatal acesteia este cel mai afectat de cele intamplate și nu-și poate reveni din șocul care i-a schimbat viața pentru totdeauna.

- Cristina Dochianu, fosta prezentatoare a știrilor sportive, a devenit pentru a treia oara mama. Blonda a adus pe lume zilele trecute, un baiețel perfect sanatos, caruia i-a pus numele Nicolas. Cristina Dochianu a postat astazi prima imagine cu bebelușul ei. In fotografie apar și cele doua fetițe …

- In urma cu doar cateva zile, Cristina Ich și iubitul ei, Alex Pițurca, au devenit pentru prima oara parinții unui baiețel perfect sanatos. Proaspata mamica a publicat pe contul de socializare prima imagine cu bebelușul ei, alaturi de care a scris un mesaj, in care le marturisește fanilor cum se simte.…

- In urma cu aproape doua luni, Diana Dumitrescu a nascut in secret, un baiețel perfect sanatos, caruia i-a pus numele Carol Anton. De cand a devenit mama, viața actriței s-a schimbat total și recunoaște ca a avut un ajutor de baza in creșterea micuțului ei. „E cu mama. Sunt foarte fericita. Mama a venit…

- Ramona Badescu traieste cele mai emotionante clipe din viata ei! Dupa ce a anuntat ca a ramas insarcinata, actrita a reusit sa duca sarcina la bun sfarsit si a adus pe lume un baietel. Actrita a nascut prin cezariana, evenimentul avand loc in mare discretie, la o clinica privata din Roma.

- Stefan Banica si Lavinia Pirva si-au crestinat baietelul in secret! Evenimentul a avut loc la finalul lunii septembrie, intr-un restaurant de fite din Capitala si a fost unul restrans, la care au participat doar cativa apropiati.

- Cel mai mare secret despre Mario Iorgulescu a fost dat in vileag. Se pare ca tatal lui, Gino Iorgulescu, președintele Ligii Profesioniste de Fotbal, a primit o veste bomba in urma cu cateva decenii.

- Diana Dumitrescu a nascut. A tinut totul in secret! Diana Dumitrescu nu-si mai incape in piele de fericire! Actrita a devenit mamica in urma cu cateva zile, dar a ales ca momentul nasterii sa fie unul discret de care sa se bucure in liniste. Diana Dumitrescu, rol de menajera intr-un film american Proaspata…