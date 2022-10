Stiri pe aceeasi tema

- Carmina, fiica lui Liviu Varciu a facut primele declarații despre apartamentul primit de la tatal e in cadrul jurnalului de știri de la Antena Stars. Tanara, care a locuit pana de curand in Arad alaturi de mama ei, s-a mutat in București pentru a merge la facultate. Ce spune despre locuința in care…

- Larisa și Marian Dragulescu se pregatesc de petrecerea de majorat a fiicei lor. Au scos din buzunar mii de euro pentru ca evenimentul sa fie pe placul lui Beatrice. Duminica, 2 octombrie, Larisa și Marian Dragulescu iși vor sarbatori fiica. Beatrice implinește 18 ani, astfel ca amandoi au organizat…

- Fiica lui Sore, Erin, in varsta de 6 ani, ii calca pe urme mamei sale. Artista a facut cateva dezvaluiri despre pasiunile fetei sale și despre cum o ajuta in activitațile sale. De ceva timp, cele doua locuiesc sinfure, dupa ce vedeta s-a desparțit de iubitul ei, avocatul Mircea Julean. „Așchia nu sare…

- Bianca Dragușanu e o femeie foarte credincioasa, iar vedeta a marturisit la Antena Stars ca in fiecare duminica merge la biserica alaturi de fiica ei. Recent, cele doua au merg chiar in biserica unde Gigi Becali a adus o icoana facatoare de minuni. Blondina susține ca așteapta ca acum in viața ei sa…

- La numai 8 ani, fiica lui Connect-R ii da lecții de viața artistului. In cel mai recent interviu pentru Antena Stars, celebrul cantareț a marturisit ca rolurile in familia lui se inverseaza de multe ori, iar el este cel care primește lecții de la Maya in anumite situații.

- Este sarbatoare mare in casa Sorinei Ceaugea și a lui Danezu. Fiica celor doi, Vanessa, iși sarbatorește astazi ziua de naștere. Micuța a implinit doi ani și are parte de o petrecere de zile mari. Ce au marturisit cei doi, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Charlotte Nastase, fiica adoptiva a lui Ilie Nastase din mariajul cu actrița Alexandra King, il acuza pe acesta ca nu se mai intereseaza deloc de ea. Mai mult, tanara a afirmat ca Ilie Nastase ar fi incercat sa o convinga sa se sinucida. In schimb, fostul tenismen spune ca a ajutat-o foarte mult pe…

- Trei dintre cele patru persoane care au cazut miercuri seara intr-o fosa septica in localitatea mureseana Sarateni au murit. Intre acestea se numara primarul localitații, Biro Csaba , de 59 de ani și fiica acestuia, de 32 de ani.