Lapte mai puțin, produse lactate mai scumpe. Motivul crizei Comenzile tot mai mici, restricțiile impuse HoReCa și inchiderea școlilor au generat o scadere a producția fabricilor de lactate. Conform TVR, fața de aceeași perioada a anului trecut se inregistreaza un recul la majoritatea sortimentelor. Numai de la inceputul anului, cel mai mult a scazut producția de unt cu aproape 20% și cea de branzeturi cu 9.8%, arata cele mai recente statistici oficiale. Reprezentanții industriei spun ca e o consecința a comenzilor mai mici din partea sectorului HoReCa și a școlilor, care impreuna asigurau peste o treime din vanzari. A contat și programul redus al magazinelor.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

