Lanțurile de supermarketuri anunță noi măsuri de protecție în toate magazinele, pentru angajați și clienți, în contextul COVID-19 Lanțurile de supermarketuri anunța noi masuri de protecție in toate magazinele, pentru angajați și clienți, in contextul COVID-19 Lanțurile de supermarketuri Kaufland și Lidl au anuțat ca au implementat o serie de masuri in toate magazinele, pentru a proteja atat angajații, cat și clienții de infectarea cu coronavirus. Potrivit unui comunicat Kaufland, ca urmare a evoluției situației din ultimele zile, compania a luar măsuri suplimentare ce sporesc siguranța clienților și a echipelor din magazine. Compania a început instalarea geamurilor de protecție din… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ca urmare a evolutiei situatiei din ultimele zile, Kaufland Romania a demarat masuri suplimentare care au scopul de a crește siguranta clientilor si a echipelor din magazine. Compania a inceput instalarea geamurilor de protectie din plexiglas la casele de marcat in toate magazinele din tara, cu prioritate…

- București, 18 martie 2020 – Ca urmare a evoluției situației din ultimele zile, Kaufland Romania a demarat masuri suplimentare ce sporesc siguranța clienților și a echipelor din magazine. Astfel: • Compania a inceput instalarea geamurilor de protecție din plexiglas la casele de marcat in toate magazinele…

- Kaufland Romania anunța noi masuri de siguranța și instaleaza geamuri de protecție la casele de marcat București, 18 martie 2020 – Ca urmare a evoluției situației din ultimele zile, Kaufland Romania a demarat masuri suplimentare ce sporesc siguranța clienților și a echipelor din magazine. Astfel: Compania…

- Marile rețele comerciale din Romania infirma categoric informația potrivit careia ar urma inchiderea unor magazine alimentare. Asociatia Marilor Retele Comerciale din Romania (AMRCR) infirma categoric informatiile privind inchiderea unor magazine ale retelelor de comercializare a produselor alimentare,…

- Kaufland Romania a demarat masuri suplimentare ce sporesc siguranța clienților și a echipelor din magazine, ca urmare a evoluției situației din ultimele zile, introducand geamuri de protecție la casele de marcat și restricționand accesul in magazine in grupuri restranse de persoane pentru a evita…

- Astfel, Compania a inceput instalarea geamurilor de protectie din plexiglas la casele de marcat in toate magazinele din tara. Colegii de la casele de marcat, dar si cei de la raioanele Legume-Fructe si de la vitrina cu servire asistata au manusi de unica folosinta; In anumite cazuri, pentru…

- Romanii care se incumeta sa iasa la cumparaturi zilele acestea vor avea o surpriza atunci cand ajung la Kaufland: casele de marcat vor fi dotate cu geamuri de protectie din plexiglas, oamenii vor intra in grupuri restranse si beneficiaza de dezinfectant gratuit pana la iesirea din magazin.…

- Avand in vedere evoluția situației epidemiologice de pe teritoriul Romaniei in contextul apariției și raspandirii coronavirusului COVID-19, Instituția Prefectului Județul Galați informeaza ca in cadrul ședinței Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, intrunit astazi, 17 martie 2020, au fost…