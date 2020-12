Lanțul de retail Penny deschide şapte magazine şi încheie anul cu 276 de unităţi în România Lanțul de retail Penny deschide sapte magazine si incheie anul cu 276 de unitati in Romania Retailerul Penny Market a anuntat luni ca deschide luna aceasta sapte magazine in sase judete din Romania si incheie anul cu 276 de unitati. &"Planul de expansiune al Penny România continuă şi în luna decembrie prin deschiderea a şapte noi magazine în şase judeţe din România. Astfel, discounterul reuşeşte să îşi atingă obiectivul de a deschide 20 de noi magazine în anul 2020, un an dificil ca urmare a evenimentelor generate… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Planul de expansiune al PENNY Romania continua și in luna decembrie prin deschiderea a șapte noi magazine in șase județe din Romania. Astfel, discounterul reușește sa iși atinga obiectivul de a deschide 20 de noi magazine in anul 2020, un an dificil ca urmare a evenimentelor generate de actuala pandemie.…

- Pana astazi, 30 octombrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 235.586 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 167.897 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate…

- Pana astazi, 29 octombrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 229.040 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 163.852 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 6.481 cazuri noi…

- Pana astazi, 25 octombrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 209.648 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 149.741 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 3.855 cazuri noi…

- Pana astazi, 4 octombrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 135.900 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 108.135 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 1.835 de cazuri…

- PSD a pierdut in urma scrutinului din 27 septembrie mai multe orașe și județe importante. In mod evident cea mai mare infrangere este la nivelul Capitalei. Acolo PSD a pierdut Primaria Generala in favoarea lui Nicușor Dan, dar și aproape toate sectoarele. Doar la nivelul Sectorului 4, Daniel Baluța…