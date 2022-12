Presedintele rus Vladimir Putin are la dispozitie o vasta retea de buncare secrete, care se intinde de la Moscova pana in Muntii Ural, noi adaposturi subterane continuand sa fie construite in Rusia. Aceasta informatie are la baza o ancheta efectuata de saptamanalul rus Sobesednik (Interlocutorul), iar unul din autori este chiar redactorul-sef Oleg Roldughin al publicatiei, care a acordat un interviu despre investigatie canalului de televiziune independent Dojdi (cu sediul in Letonia), relateaza vineri Ukrainska Pravda si Rbc.ua, citate de Agerpres . „Inca in perioada sovietica erau construite…