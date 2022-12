Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin are la dispozitie o vasta retea de buncare secrete, care se intinde de la Moscova pana in Muntii Ural, noi adaposturi subterane continuand sa fie construite in Rusia, relateaza vineri Ukrainska Pravda si Rbc.ua.Aceasta informatie are la baza o ancheta efectuata de saptamanalul…

- Presedintele rus Vladimir Putin are la dispozitie o vasta retea de buncare secrete, care se intinde de la Moscova pana in Muntii Ural, noi adaposturi subterane continuand sa fie construite in Rusia. Aceasta informatie are la baza o ancheta efectuata de saptamanalul rus Sobesednik (Interlocutorul), iar…

- Autoritațile ruse au interzis discuțiile publice despre o gama larga de subiecte militare neclasificate, ceea ce, potrivit activiștilor, va impiedica efectiv publicul sa afle informații cruciale despre forțele armate, scrie The Moscow Times . Ordinul de 60 de puncte al Serviciului Federal de Securitate…

- Joi, 10 noiembrie, Rusia l-a convocat pe ambasadorul Letoniei la Moscova, Maris Riekstins, pentru a protesta pentru ”vandalismul de stat”, ca urmare a demolarii de catre statul baltic a unor statui din epoca sovietica, a informat Ministerul de Externe rus intr-un comunicat, transmite EFE și Agerpres…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin a dat instrucțiuni guvernului sau sa permita calatorii fara vize pentru cetațenii straini, chiar daca țarile din care aceștia provin le cer vize rușilor, relateaza The Moscow Times . Un decret publicat de Kremlin și datat pe 30 octombrie da indicații guvernului condus…

- Lituania organizeaza cele mai mari manevre de antrenament militar din istorie alaturi de aliații din NATO. Șeful apararii lituaniene, generalul Valdemaras Rupsys, și locotenent-colonelul Marco Maulbecker, un comandant german din cadrul grupului de lupta multinațional al NATO, au declarat ca exercițiul…

- Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov anunta marti ca Rusia este deschisa unor negocieri cu Occidentul privind Razboiul rus din Ucraina, dar ca nu a primit inca nicio propunere ”serioasa” in acest sens, relateaza Reuters.Rusia vrea sa negocieze cu Statele Unite sau Turcia modalitati prin care sa inceteze…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis ca daca Rusia va incerca sa anexeze teritorii din Ucraina pe baza așa-ziselor „referendumuri” organizate in regiunile Donețk, Luhansk, Herson și Zaporojie, acest lucru va inseamna inchiderea oricaror negocieri de pace in viitor cu Moscova, informeaza…