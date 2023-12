Stiri pe aceeasi tema

- Pentru a ține la distanța ciorile care au invadat zona centrala a municipiului Sfantu Gheorghe, unde, pe langa murdarie, produc si un zgomot deranjant, autoritațile locale au montat alarme de ultima generație, in diferite parți ale Parcului Elisabeta. „Dispozitivele emit unde ultrasonice și lumina…

- Muzeul Național de Istorie a Romaniei, in parteneriat cu Complexul Național Muzeal ASTRA din Sibiu, Inspectoratul General al Jandarmeriei Romane și Muzeul Național al Carpaților Rasariteni (MNCR) din Sfantu Gheorghe anunța deschiderea expoziției itinerante „Jandarmeria Romana 1850 – 2020” la sediul…

- Operatorul regional Gospodaria Comunala SA va introduce un sistem digital de monitorizare si prognoza, care va permite identificarea pierderilor de apa potabila din reteaua de alimentare a municipiului Sfantu Gheorghe. Potrivit conducerii institutiei, investitia se cifreaza la peste 727.000 de lei,…

- In Sala de Concerte a Centrului de Cultura Arcuș (Casa Muzicii, Sf. Gheorghe, str. Oltului nr. 6), va avea loc vineri, 29 septembrie 2023, de la ora 19.00, un concert cameral extraordinar sustinut de Teodora Balanica-Ciurezu, vioara – doctoranda la Universitatea Naționala de Muzica din București și…

- Societatea de salubritate Tega din Sfantu Gheorghe va organiza, luna viitoare, cea de-a treia campanie din acest an de colectare de sticle din gospodariile populatiei. Pentru a stimula cetatenii sa participe la actiunea ce va avea loc in perioada 6-7 octombrie, societatea ofera cate o cutie de bere…

- Polițiștii Biroului de Analiza și Prevenire a Criminalitații, impreuna cu polițiști din cadrul Biroului Siguranța Școlara au desfașurat miercuri, 20 septembrie a.c., o activitate informativa cu caracter preventiv in beneficiul și impreuna cu elevii Școlii Gimnaziale Speciale din municipiul Sfantu Gheorghe.…

- Expozitia „Vanatoare fara sange” a fotografului Mate Bence din Ungaria, formata din 15 ecrane iluminate ce includ peste 600 de fotografii de natura, va mai putea fi vazuta pana duminica in centrul municipiului Sfantu Gheorghe. Aceasta se va incheia cu doua conferinte sustinute de Mate Bence, in care…

- In cadrul celei de a 9-a ediții a festivalului de arte contemporane pulzArt, vineri, 15 septembrie 2023, de la ora 17:30 va avea loc o intalnire cu scriitorul Mihai Radu in foaierul Teatrului „Tamasi Aron” din Sfantu Gheorghe, intitulata Repetiție cu lumi, in coorganizarea Bibliotecii Județene „Bod…