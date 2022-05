Stiri pe aceeasi tema

- In contextul Zilei Internaționale a Familiei, marcata anual pe 15 mai, Centrul de Informare ONU din cadrul Bibliotecii Nationale a Republicii Moldova a deschis astazi expoziția de carte cu genericul „Familia – promotor al valorilor”, informeaza Noi.md cu referire la moldpres.md. Solicitata de agenție,…

- In acest weekend, troleibuzul turistic va avea o ruta tematica dedicata cuplurilor celebre din Chișinau, in contextul Zilei Internaționale a Familiei. Excursia are drept scop promovarea obiectivelor turistice si familiarizarea cetațenilor cu biografiile personalitatilor notorii, care au contribuit la…

- Muzeul Golesti si Institutul Cultural Polonez va invita pe 7 si 8 mai 2022, de la ora 11 la demonstratii culinare romanesti si poloneze – un adevarat festival care face din diversitatea culinara o unitate speciala. ”Cu o suprafata mai mare decat in prezent, gastronomia poloneza imbina armonios traditiile…

- Inițiat de Biblioteca Naționala de Poezie „Mihai Eminescu” a Memorialului Ipotești in 2021, proiectul Biblioteci in dialog, derulat cu prilejul Saptamanii Naționale a Bibliotecilor, continua, cu o noua ediție, și in acest an.

- Joi, 17 martie 2022, s-a desfașurat prima ediție a concursului Dialog cultural plurilingv, organizat de Departamentul SL1 al Facultații de Științe și Litere „Petru Maior", UMFST G.E. Palade Tg. Mureș, in colaborare cu Institutul Francez Cluj și Inspectoratul Școlar Județean Mureș. Concursul se adreseaza…

- Un numar de 13 femei insotite de un numar total de 20 de copii din judetul Giurgiu au beneficiat in ultimii doi ani, de la implementarea unui proiect social de suport specific violentei domestice, de servicii de gazduire si de suport specifice, a informat luni conducerea DGASPC Giurgiu."In judetul Giurgiu…

- Liceul Tehnologic Construcții de Mașini – Mioveni s-a clasat pe LOCUL 1 in TOP ROBOȘCOLI, in funcție de numarul de elevi din clasamentul final al concursului de robotica NEXTLAB.TECH 2021. Ediția 2021 a concursului de robotica NEXTLAB.TECH a reunit peste 44 000 de elevi și peste 1600 de școli. Din cei…

- Peste 1.800 de salariați ai celor 42 de prefecturi din Romania sunt joi, 16 martie, in greva japoneza. Și angajații Prefecturii Argeș, 35 la numar, poarta banderole albe pentru a-și arata nemulțumirile. Aceștia cer salarii mai mari, acuzand ca veniturile au ramas la nivelul din 2019. „Ințeleg ca sunt…