Lansarea noului Parchet European Începând de luni, noul organ judiciar este responsabil cu protejarea intereselor financiare ale UE, pe lânga instanțele naționale competente. Acesta este în special responsabil de cazurile transnaționale de frauda, corupție și spalare de bani.



O instituție chemata sa depașeasca &"unghiurile moarte&" ale justiției financiare europene actuale. De luni intra în vigoare Biroul Procurorului General European (EPPO), mai cunoscut sub numele de Parchetul European. Are jurisdicție în 22 de țari europene. Ungaria, Polonia, Suedia, Danemarca și Irlanda au decis… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

