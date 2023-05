Stiri pe aceeasi tema

- Guvernatorul statului american Florida, republicanul Ron DeSantis, isi va anunta miercuri intenția de a intra in cursa pentru Casa Alba in cadrul unei discutii in direct pe Twitter cu Elon Musk, au declarat marti surse care cunosc planurile sale, informeaza Agerpres.

- Presedintele SUA, Joe Biden, ar urma sa anunte marti ca va candida pentru un al doilea mandat, plonjind la virsta record de 80 de ani intr-o noua campanie feroce pentru Casa Alba – si o potentiala revansa impotriva lui Donald Trump. „Ramineti pe faza”. Democratul era asteptat sa lanseze un mesaj video,…

- Controversatul Robert Kennedy Jr., nepotul presedintelui american „JFK” asasinat in 1963, a anuntat miercuri ca este candidat la alegerile prezidențiale din SUA din 2024, relateaza AFP. „Imi anunt candidatura la investitura democrata”, a afirmat sexagenarul, ale carui sanse de reusita sunt limitate,…

- Presedintele SUA, Joe Biden, va urmari informatiile difuzate de presa despre cazul fostului președinte Donald Trump, dar „nu se concentreaza” direct pe acest eveniment, a anuntat Casa Alba, transmite observatornews.ro . „Sigur ca, dat fiind ca acest caz este difuzat zilnic ore intregi de multe posturi…

- Ministerul de Externe de la Kiev a anuntat miercuri ca l-a invitat pe guvernatorul Foridei, Ron DeSantis, sa viziteze Ucraina pentru a "intelege" invazia rusa, dupa ce politicianul american ce se profileaza drept aspirant la candidatura republicana pentru Casa Alba a apreciat ca apararea Ucrainei nu…

