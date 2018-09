Stiri pe aceeasi tema

- Apple a prezentat miercuri iPhone-uri mai mari si ceasuri pentru monitorizarea sanatatii bazate pe design-ul modelelor actuale, confirmand asteptarile ca va face doar schimbari minore ale gamei de produse, transmite Reuters.

- Elevii din sectorul 5 al Capitalei ar putea fi monitorizati din aceasta toamna cu ceasuri cu GPS prin intermediul carora parintii sa stie exact unde sunt cei mici. In caz de pericol, copiii vor putea alerta autoritatile cu ajutorul dispozitivelor.

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, a intrat in posesia unor documente uluitoare dintr-un dosar care vizeaza o rețea de hoți, care a ingrozit bogatașii autohtoni. (Console si accesorii gaming) Cei cunoscuți drept ”Escrocii cu papion” sustrageau ceasuri super-scumpe și utilizau scheme Dupont & IPhone…

- Organizația Mondiala a Sanatații, prin subcategoria sa numita „Baza de date Europeana a Sanatații”, a realizat un clasament al țarilor din Europa cu cea mai crescuta incidența a bolilor mintale. Alcoolul și stresul a asigurat romanilor un loc fruntaș in acest top, susțin specialiștii

- Asociatia InfoCons Protectia Consumatorului a transmis care sunt tipurile de parizer cu cel mai mare, respectiv cel mai mic continut de sare din supermarketuri. Asta, in contextul in care Organizatia Mondiala a Sanatatii recomanda un consum mediu de sare de 5g/zi pentru un adult.

- Pelinul (Artemisia absinthium) este cunoscut din cele mai vechi timpuri, în Egiptul antic era o planta folosita în procesiunile religioase. Principiul activ al acestei plante este thujonul, substanta care în cantitati mari este otravitoare, are efecte convulsive…

- Epidemia de Ebola din Republica Democrata Congo este "in mare parte controlata" si niciun caz nou nu a mai fost confirmat dupa decesul ultimului pacient diagnosticat cu aceasta boala, pe 9 iunie, au anuntat miercuri reprezentantii Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), citati de Reuters. …

- BERBEC. Mercur este in Rac in Casa 1 a personalitatii, moment excelent pentru a fi mai organizat, mai ales daca planifici proiecte legate de casa sau alte activitați de uz casnic. Luna este in Casa a 3-a a comunicarii, marti si miercuri, 19 si 20 iunie, si poate fi o mare oportunitate pentru a incepe…