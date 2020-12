Lana Del Rey și muzicianul Clayton Johnson s-au logodit Lana Del Rey (35 de ani) și muzicianul Clayton Johnson (31 de ani) s-au logodit. Potrivit People și Us Weekly, solista și muzicianul s-au logodit dupa mai puțin de un an de relație. Pana la momentul acesta, niciunul dintre ei nu a confirmat sau negat speculațiile. Marți, 15 decembrie, in timpul unui live din cadrul emisiunii TV The Tonight Show, fanii au observat ca artista purta un inel cu diamant pe acel deget. Lana Del Rey și muzicianul Clayton Johnson s-au logodit Mai mult decat atat, inelul a fost singura bijuterie pe care artista a purtat-o. Potrivit People, despre o posibila relație intre… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

