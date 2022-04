Romania ar putea deveni a doua tara din Uniunea Europeana care va cere inregistrarea ca produs agricol a lanii de oaie – Turcana- pe o schema de calitate europeana. Prima a fost Marea Britanie, care a obținut, in 2011, pe cand era membra a UE, certificarea lanii de oaie Shetland cu Denumire de Origine Protejata (DOP). Documentatia pentru certificarea lanii de oaie Turcana cu Indicatie Geografice Protejata (IGP) va fi depusa in acest an la Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale spre evaluare si ulterior va fi trimisa Comisiei Europene pentru certificare. „Rasa Turcana este rasa reprezentativa…