- Sefa guvernului francez a apreciat sambata ca ”este timpul pentru solidaritate cu Italia si pentru mobilizarea” Uniunii Europene pentru solutionarea problemei create de afluxul de migranti catre insula italiana Lampedusa. Elisabeth Borne a adaugat ca presedintele Emmanuel Macron va discuta cu sefa…

- Giorgia Meloni o cheama pe Ursula von der Leyen sa vada dezastrul, dupa ce zeci de mii de migranți au ajuns in Italia. In apropiere insulei Lampedusa, un bebeluș de doar citeva zile s-a inecat, inainte ca echipele de salvare sa ajunga la barca. Valul fara precedent de migranți africani a determinat…

- Comisia Europeana ne cere austeritate. Ministrul de Finante, Marcel Bolos, nu a reusit sa convinga cu planul de cresteri de taxe si scaderea cheltuielilor publice. Oficialii de la Bruxelles au sugerat cresterea TVA cu 2% si renuntarea la doua cote. Premierul Marcel Ciolacu poarta discutiile decisive,…

- Comisia Europeana a aprobat marti o evaluare preliminara pozitiva a unei parti din jaloanele si tintele legate de cea de-a doua cerere de plata a Romaniei in cadrul Mecanismului de redresare si rezilienta (MRR). Doua jaloane legate de investitiile in energie nu au fost atinse in mod satisfacator. ”Incurajam…

- Senatorul Claudiu Tarziu, presedintele Consiliului National de Conducere al AUR, cere Guvernului sa intervina pentru deblocarea sumelor de la Bruxelles alocate fermierilor romani afectati de importurile din Ucraina si sa urgenteze plata despagubirilor de seceta pentru culturile de primavara calamitate…