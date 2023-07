Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anuntat marți, 27 iunie, ca a fost semnat contractul pentru finalizarea lucrarilor la varianta ocolitoare Timisoara Sud.”Constructorul roman are la dispozitie 383,84 milioane de lei (fara TVA) si 12 luni pentru finalizarea lucrarilor.Construirea…

- Ministrul Energiei din Luxemburg, Claude Turmes, a descris propunerea de extindere a subventiilor pentru centralele pe carbune ca fiind "surprinzatoare", adaugand ca o mare parte din statele membre UE se opune unei astfel de decizii, transmite Reuters."Vineri, presedintia suedeza a facut ceva…

- Economia germana s-a contractat usor in primul trimestru al anului 2023 comparativ cu precedentele trei luni, intrand astfel in recesiune, potrivit datelor biroului de statistica publicate joi, relateaza Reuters.Produsul intern brut a scazut cu 0,3% pentru acest trimestru, atunci cand a fost…

- Bulgaria este pe locul cinci in topul statelor membre UE cu cei mai multi stupi de albine in 2020, cu aproximativ 0,9 milioane, iar Spania are putin peste acest nivel, Italia si Grecia au fiecare un milion, in timp ce Romania are mai mult decat orice tara din Uniunea Europeana, respectiv 1,5 milioane,…

- Mai mulți amatori de excursii off-road din Austria au ajuns in Bistrița-Nasaud, unde sunt organizate excursii extinse in padurile din județ.Informațiile arata ca grupul vine in Romania an de an pentru astfel de excursii care sunt interzise in zonele protejate din Austria, Elveția sau Germania.In…

- Guvernul german va majora suma forfetara platita celor 16 landuri federale cu 1 miliard de euro in 2023 pentru a acoperi cheltuielile cu refugiatii.Decizia a fost luata de catre guvernul de la Berlin miercuri, seara, insa reuniunea oficialilor nu a dus la un acord cu privire la un regim de…

- Proprietarul unui automobil Benz Victoria a sosit la un centru de verificari pentru inspecție tehnica intr-un costum de la sfarșitul secolului al XIX-lea. Mașina s-a dovedit a fi funcționala și utilizabila, cu unele mici limitari.In orașul german Einbeck, un Benz Victoria de epoca din 1894…

- Angajații din Wedel din districtul Pinneberg vor putea incepe weekendul de joi dupa-amiaza.Orașul Wedel dorește sa permita angajaților sai sa lucreze patru zile pe saptamana, acesta fiind prima localitate din Germania care introduce saptamana de munca de patru zile.”Datorita acestui…