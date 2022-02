Stiri pe aceeasi tema

- La trei zile de cand nava Felicity Ace a luat foc, in timp ce transporta mii de vehicule de lux din Germania catre Statele Unite, pompierii inca se straduiesc sa stinga flacarile, a declarat un oficial portuar, potrivit Reuters . Vasul plutește in deriva largul coastei insulelor Azore din Portugalia…

- Criza mondiala de semiconductori a forțat mai mulți producatori sa inceteze temporar producția unor mașini importante. Printre cei afectați de criza se numara și Volkswagen, care trece printr-o perioada dificila. Acum, constructorul german a anunțat ca producția modelelor de clasa medie Passat și Arteon…

- Piata auto din Germania a inregistrat o scadere de 31,7% in noiembrie, cea de a cincea luna de scadere consecutiva, afectata de penuria internationala de componente electronice care face din 2021 un an mai slab decat 2020, afectat de pandemia de Covid, informeaza AFP. In total, 198.258 de autoturisme…