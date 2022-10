Stiri pe aceeasi tema

- Laurențiu Reghecampf implinește astazi 47 de ani, iar cu aceasta ocazie, antrenorul și-a surprins fanii cu o imagine in care apare alaturi de iubita lui, Corina Caciuc, și fiul lor, Liam in varsta de patru luni. Laurențiu Reghecampf a publicat fotografia mult așteptata, mai ales ca toți erau curioși…

- Tzanca Uraganu și iubita lui, Marymar, au fost nași la un botez, iar frumoasa bruneta a atras toate privirile cu ținuta ei care ii scotea formele in evidența și s-a distrat pe cinste alaturi de manelist. Recent, pe rețelele de socializare au aparut videoclipuri cu Lambada, dar și cu Marymar, iar fanii…

- Divorțul dintre Madalina Miu și Tzanca Uraganu nu s-a terminat inca. Așadar, in continuare, Madalina Miu este soția din acte a lui Tzanca Uraganu. Chiar și așa, manelistul traiește o poveste de iubire cu Alina Marymar, insa locuiește in continuare in aceeași casa cu Lambada. Iata ce spune bruneta despre…

- Tzanca Uraganu este unul dintre cei mai cunoscuți maneliști din Romania. El a ajuns in atenția presei de multe ori din pricina scandalurilor amoroase in care s-a aflat cu fost logodnica, Lambada, femeia care i-a daruit doi copii. La scurt timp dupa separare, artistul și-a refacut viața cu Marymar, care…

- Tzanca Uraganu este unul dintre cei mai iubiți artiști de muzica din Romania. Asta o spun și femeile din viața lui. Dupa ce fosta soție, Lambada, i-a daruit și cel de-al doilea copil, un baiat de aceasta data, manelistul a facut marele anunț despre sarcina lui Marymar. Insa, la scrut timp, iubita acestuia…

- La sfarșitul lunii iunie, la scurt timp dupa ce Lambada l-a facut tata de baiat, Tzanca Uraganu a dat vestea cu care a cutremurat intreg showbiz-ul romanesc și anume ca actuala lui logodnica, Alina Marymar, este insarcinata. Insa ce s-a intamplat cu burtica de gravida a brunetei?! Iata detaliile care…

- In trecut, Lambada a fost batuta cu bestialitate chiar de catre Tzanca Uraganu, tatal copiilor ei. Astazi, Lambada pare sa fie mai fericita și mai implinita ca niciodata alaturi de copiii ei și ai manelistului. Deși este foarte discreta atunci cand vine vorba despre familia ei, Lambada și-a surprins…

- Dupa scandalul pe care l-a avut cu vecinul de apartament, acum Tzanca Uraganu și Lambada sunt așteptați in fața judecatorilor. Medicul stomatolog care i-a acuzat ca il deranjeaza pe el și familia sa susține ca nu va lasa ca lucrurile sa treaca nepedepsite.