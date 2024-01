Stiri pe aceeasi tema

- Las Palmas - Barcelona, meci contand pentru etapa a 19-a din campionatul Spaniei, este programat, joi, 4 ianuarie, de la ora 22:30, pe Estadio Gran Canaria, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Doua goluri marcate in repriza a doua de Sergi Roberto au salvat onoarea campioanei Spaniei. Barcelona a obținut miercuri, in LaLiga, o victorie cu 3-2 (1-1) pe teren propriu impotriva ultimei clasate Almeria, punand capat unei serii de trei meciuri fara

- Consiliul de administratie al clubului de fotbal FC Barcelona are "incredere totala" in antrenorul Xavi Hernandez, a declarat luni, pentru EFE, presedintele campioanei Spaniei, Joan Laporta, citat de presa internationala."Are toata increderea noastra si o merita. Cand ii arati unui om incredere,…

- Girona a caștigat cu 4-2 pe terenul Barcelonei și a revenit in fruntea clasamentului din LaLiga. La finalul partidei dintre etapa a 16-a, antrenorul Xavi Hernandez a vorbit despre revelația sezonului din campionatul Spaniei.

- Real Madrid, liderul din LaLiga, a remizat, sambata, in deplasare, scor 1-1, cu echipa Betis Sevilla, intr-un meci din etapa a 16-a a campionatului Spaniei, anunța news.ro.Au marcat Bellingham ’53 pentru madrileni si Ruibal ’66 pentru Sevilla. Rezultatele zilei de sambata:Alaves – Las Palmas…

- Deportivo Alaves a ajuns la doua partide consecutive fara succes in LaLiga. Formația unde evolueaza și Ianis Hagi a pierdut pe teren propriu in fața celor de la Las Palmas, scor 1-0, in cadrul etapei cu numarul 16 din campionatul Spaniei.

- ​Girona este echipa momentului in LaLiga, dupa un nou succes obținut. Formația clasata pe primul loc in campionatul Spaniei s-a impus in deplasare la Rayo Vallecano, scor 2-1 și s-a distanțat de Real Madrid și Barcelona.

- Barcelona - Real Madrid, meci contand pentru etapa a 11-a din campionatul Spaniei, este programat, sambata, de la ora 17:15, pe Estadi Olimpic Lluis Companys, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.