Laie sau bălaie? Rusia joacă alba-neagra cu petrolul Fluxurile de petrol rusesc sunt in scadere, dar dovezile de reducerere a producției – așa cum a promis Moscova – nu sunt clare. Fluxurile de țiței rusesc catre piețele internaționale au scazut, ramanand in același timp mult peste nivelurile inregistrate in februarie, luna de referința pentru reducerile de producție. Transporturile maritime medii pe patru saptamani, […] The post Laie sau balaie? Rusia joaca alba-neagra cu petrolul first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

