Lady Gaga are videoclip filmat cu telefonul! A facut 2 milioane de vizualizari in cateva ore

- Lady Gaga a lansat la miezul noptii videoclipul piesei „Stupid Love”, primul ei single solo in trei ani, iar acesta a fost vizionat pana in prezent de peste 1,6 milioane de utilizatori YouTube.

- Veste buna pentru fanii Lady Gaga. Artista a anunțat o piesa noua. Va fi lansata vineri, 28 februarie, dupa o lunga pauza muzicala. Cantareața de 33 de ani s-a dedicat in tot acest timp cinematografiei și afacerilor cu produse cosmetice. Piesa se va numi Stupid Love, iar teaserele pentru acest single…

- Muzica anilor 80 este ascultata cu aceeasi pofta si in secolul 21. Videoclipul piesei "Sweet Child O'Mine", interpretata de Guns N' Roses, este pe locul intai pe Youtube, cu 1 miliard 52 de milioane de vizualizari.

- Canalul de YouTube Slow Mo Guys a realizat un experiment inedit, in care se poate vedea cum functioneaza o sageata tranchilizanta.Imaginile spectaculoase au imortalizat momentul la 3.000 de cadre pe secunda. Pentru o mai buna ințelegere a fenomenului, trebuie specificat faptul ca standardul televiziunilor…

- DJ-II NUMARUL 1 AI PLANETEI, DIMITRI VEGAS & LIKE MIKE VIN IN VARA LA NEVERSEA! In line-up-ul festivalului urca și Black Eyed Peas, Timmy Trumpet, Parov Stelar, Passenger, Nina Kraviz, Jamie Jones și mulți alții. NEVERSEA, cel mai mare festival de la malul Marii Negre, promite și in acest an o calatorie…

- Andreea Olaru iși plange durerea in videoclipul celei mai recente piese – „Sare pe rana”.Frumoasa artista a filmat videoclipul piesei „Sare pe rana” fiind inconjurata de 30 de kilograme de sare, iar unul dintre cadre a fost filmat pe o platforma din sticla, ridicata la 2 metri, intr-un decor construit…

- Rivaldinho (24 de ani, atacant) a vorbit intr-un interviu pentru presa din Brazilia despre cum colaboreaza cu Gheorghe Hagi și a dezvaluiri lucruri neștiute despre antrenorul-manager de la Viitorul. Brazilianul Viitorului susține ca Gica Hagi e fermecat de melodia „Balada Boa”, care e cantata de Gusttavo…

- Trupa timișoreana Melting Dice a lansat un nou videoclip la piesa „Uitat“, video-ul fiind realizat de ETOS Videography. Piesa este inregistrata la studioul Melting Dice, mixajul, masterizarea și producția fiind facute la Firstline Studio de catre Alex Marton. Muzica Melting Dice poate fi numita rock…