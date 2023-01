Lacul unic din România. Nu îngheață niciodată, e plin de mister O minune a naturii, un colț considerat magic din țara noastra, dar de care prea puțini oameni au auzit, cu toate ca este situat la distanța mica de una dintre cele mai populare atracții turistice de la noi. Lacul unic din Romania nu ingheața niciodata. Localnicii vorbesc despre efectele incredibile pe care le-ar avea asupra […] The post Lacul unic din Romania. Nu ingheața niciodata, e plin de mister appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In ciuda faptului ca astazi nu am putea cumpara nimic cu ea, fiind scoasa demult din circulație, a devenit un obiect dorit de colecționarii din toate colțurile țarii și care poate aduce sume frumoase de bani celor care o mai au prin casa. Nu vorbim despre o bancnota foarte veche, ci despre una care…

- Un ciclon mediteranean a ajuns și in Romania. Fenomenul a adus ninsori puternice pe tot teritoriul Romaniei. De asemenea, lucrurile nu se vor schimba nici in weekend-ul care urmeaza. Mai mult decat atat, precipitații insemnate cantitativ vor fi semnalate in unele zone. Țara noastra se afla pentru moment…

- Romania are o reprezentanta in semifinalele Australian Open 2023. Gabriela Ruse a ajuns in „careul de ași”, in proba de dublu, alaturi de colega ei Marta Kostyuk. Duelul s-a terminat in trei seturi și a durat doua ore și jumatate. Gabriela Ruse s-a calificat in semifinalele turneului Australian Open,…

- Legea impozitarii bacșișului a intrat in vigoare in Romania incepand cu 1 ianuarie 2023. Astfel, bacșișurile sunt impozitate cu 10%, insa este prevazuta doar suma de pana la 15% din valoarea consumației. Astfel, experții financiari au spus de ce sa nu lasi bacsis mai mare de 15% din valoarea comenzii.…

- Exista un loc in Romania de unde au fost extrase sute de tone de aur de-a lungul timpului, in secial pe timpul lui Ceaușescu. Minele au fost inchise dupa Revoluția din 1989, insa chiar și așa localnicii dornici de imbogațire peste noapte continua sa caute aur in zona, cu riscul de a distruge zona. Localnicii…

- Localnicilor dinr-o anumita zona din Romania le este frica sa mai iasa pe strazi dupa lasarea intunericului. Mai ales acum ca se intuneca devrem, cu toții se baricadeaza in casa de frica anumalelor de prada care le bantuie localitatea. Localnicii din Mureș se baricadeaza in case odata cu venirea intunericului.…

- Exista in Romania un loc despre care se spune ca este bantuit de calugari, dupa ce o parte din ei și-ar fi pierdut viața intr-un mod tragic. Legenda spune ca spiritele lor se afla și acum in acea zona și le da fiori localnicilor.

- FCSB – West Ham United din Europa Conference League s-a terminat 0-3, dar dincolo de dezastrul de pe teren, in tribune s-a inregistrat și un gest lipsit de fair-play. Mihai Stoica a fost nemulțumit ca fanii englezi au stricat momentul de reculegere, in memoria unui suporter al formației din Romania…