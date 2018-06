Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul roman a cerut joi reprezentantilor UNESCO sa amane decizia referitoare la o eventuala includere a sitului minier Rosia Montana pe lista patrimoniului mondial, marcand astfel o noua schimbare de directie intr-o saga ce dureaza de aproape 20 de ani, informeaza AFP. Cunoscut inca din Antichitate…

- Reciful coralian din Belize, al doilea ca marime din lume dupa Marea Bariera de Corali din Australia, a fost retras marti de UNESCO de pe lista patrimoniului in pericol, informeaza AFP. Acoperit de apele turcoaz si limpezi ale Marii Caraibilor, acest recif coralian figura pe lista patrimoniului in pericol…

- Comitetul patrimoniului mondial se reuneste duminica seara in Bahrain, in cadrul unui veritabil "ritual" anual asteptat cu nerabdare de candidati, pentru a alege noile situri ce vor fi inscrise pe Lista patrimoniului mondial UNESCO, informeaza AFP. Examinarea a 30 de situri, printre care peisajul minier…

- Aproximativ 10 timișoreni erau stranși in Piața Unirii din Timișoara, la ora 19, la o ora de la momentul la care era programat sa inceapa protestul organizat de Timișoara Civica și Declic. Oamenii nu au venit nici cu pancarte. Protestul a fost anunțat dupa ce Guvernul Romaniei…