Cel mai tanar lac din Romania, Lacul Roșu are o frumusețe stranie. Cioturi de copaci ies din ape, aducand aminte de legenda lui sangeroasa. Dar peisajele sunt fabuloase și zona deosebit de frumoasa langa Lacul Roșu. Localnicii iși mai aduc aminte ca multa vreme Lacul Roșu a purtat numele de Ucigașul. Legenda spune ca lacul s-a format in anul 1838, in urma cutremurelor puternice din lunile ianuarie și februarie. Apele s-au adunat intr-o vale generoasa care a devenit azi unul dintre cele mai frumoase locuri de vizitat din Romania . Un cutremur masiv și o legenda sangeroasa Cutremurul din luna…