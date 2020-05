Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a tras un semnal de alarma, sambata, ca Lacul Baneasa este poluat. Garda de Mediu a anunțat ca va interveni, pentru a vedea ce anume a provocat acest fenomen.„Poluare pe Lacul Baneasa! Poate fi o deversare de pacura sau alta substanța de la locuințele de pe malul lacului. Am inchis stavilarul spre Herastrau. Garda de mediu trebuie sa afle urgent cine este poluatorul. In caz ca nu are alte preocupari...”, a scris, pe Facebook, Gabriela Firea.Poluare pe Lacul Baneasa! Poate fi o deversare de pacura sau alta substanta de la locuintele de pe malul lacului.…