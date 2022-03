Lactate tot mai scumpe și penurie de alimente în lume, din cauza războiului. Ce spun fermierii români Efectele razboiului din Ucraina incep sa se vada tot mai mult in intreaga lume. Dincolo de penuria de alimente in anumite zone, analiștii vorbesc și de o creștere a prețurilor la lactate, in condițiile in care asigurarea furajelor pentru animale devine o problema cu care se confrunta tot mai mulți crescatori, inclusiv in Europa, in țari precum Italia, Grecia sau Spania. Preturile laptelui sunt in crestere puternica pe fondul asteptarilor ca piata aflata deja sub presiune va suferi si mai mult de pe urma perturbarii livrarilor de ingrasaminte si hrana pentru animale si a presiunilor inflationiste… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

