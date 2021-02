Lacrimi de bucurie la Chișinău. România a trimis primele doze de vaccin „Tocmai au ajuns azi in Republica Moldova primele 21.600 de doze de vaccin din cele 200.000 promise in decembrie 2020 de presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis. E primul vaccin contra COVID-19 ce ajunge in Republica Moldova! Romania iși ține mereu promisiunile, in beneficiaul direct al cetațenilor Republicii Moldova”, a scris Bogdan Aurescu pe contul de Twitter. Si presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a postat sambata dupa-amiaza, pe pagina sa de Facebook , fotografii de la sosirea avionului care a transportat dozele de vaccin la Chisinau. „Mulțumim Romania! Multumim, Uniunea Europeana!”,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

