Laboratorul mobil aflat în proprietatea municipiului Sebeș va fi oprit pentru întreținerea și service-ul echipamentelor de monitorizare a calității aerului Miercuri, 26 mai 2021, vor fi operate servicii de intreținere și service pentru sistemul de echipamente pentru monitorizarea calitații aerului instalate in laboratorul mobil al Primariei Municipiului Sebeș. Pe durata prestarii acestor servicii, nici monitorul aflat pe strada Valea Frumoasei nu va funcționa. Sistemul deținut de Municipiul Sebeș pentru a masura calitatea aerului este format din cabina de monitorizare care are in componența urmatoarele analizoare automate: analizor de monoxid de carbon, analizor de oxizi de azot, analizor de dioxid de sulf, analizor de ozon, analizor de benzen, analizor de pulberi in suspensie,… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

Sursa articol si foto: proalba.ro

