Laboratorul de genetică nu mai face față solicitărilor de analize COVID Situația testarilor COVID este aproape blocata la nivelul județului. In ciuda faptului ca județul Gorj are doua echipamente de testare la nivelul Spitalului Județean de Urgența din Targu Jiu și mai sunt și laboratoare private foarte greu se mai pot recolta probe și primi rezultatul intr-un timp rezonabil. Daca un pacient are nevoie de rezultatul unui test COVID pentru a pleca sa se opereze la o clinica din țara sau din strainatate, in momentul de fața este imposibil sa fie testat la Targu Jiu. Inclusiv unele instituții publice din județ aleg sa trimita testele la laboratoare de specialitate din… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

