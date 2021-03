Stiri pe aceeasi tema

- Un studiu realizat in conditii reale in Israel si publicat joi a relevat faptul ca vaccinul Pfizer/BioNTech are o eficacitate de 97% impotriva cazurilor simptomatice si a formelor grave de COVID-19. Aceste constatari imbunatatesc datele deja cunoscute cu privire la proprietatile vaccinului, informeaza…

- Vaccinul protejeaza impotriva cazurilor severe, conform datelor publicate de Ministerul Sanatații din Israel. Din 6.905 de pacienți grav bolnavi, doar 2,87% fusesera vaccinați. Dintre pacienții vaccinați in Israel cu doua doze, doar 2,87% au suferit apoi cazuri severe de Covid. Conform statisticilor,…

- Un raport publicat de Ministerul Sanatații din Israel, citat de Pro. TV arata ca doar 153 de persoane (adica 0,0032 %) din mai mult de 4,7 milioane de persoane care au primit prima doza a vaccinulului anti Covid-19 de la Pfizer au avut efecte secundare grave. De asemenea, doar 162 de oameni din 3,4…

- Campania de vaccinare din Scotia pare sa fi redus considerabil riscul de spitalizare din cauza maladiei COVID-19, sugerand ca atat vaccinul Pfizer-BioNTech, cat si vaccinul AstraZeneca-Oxford au o eficienta foarte mare in prevenirea infectiilor severe, potrivit unui studiu preliminar publicat luni,…

- Un grup internațional de cercetatori considera ca o strategie unita in Europa ar fi mult mai eficienta pentru a combate pandemia de coronavirus, inainte de a urma noi valuri de infecții mult mai grave. O tara nu poate de una singura sa mentina un nivel scazut al cazurilor de infectare cu noul coronavirus,…