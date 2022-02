LA$$A face echipă cu Isabel Usher pentru single-ul 5 Dollars LA$$A face echipa cu Isabel Usher pentru single-ul „5 Dollars”. Este a doua piesa lansata anul acesta, dupa melodia „Bijpakken”, aparuta tot in aceasta luna. Melodia incepe cu elemente de producție atmosferice, oferind cu ușurința o ambianța trippy. Vocea lui Usher intra apoi in atmosfera piesei, care este asociata cu o tensiune, ce se simte cu fiecare secunda care trece. Piesa este captivanta de la inceput pana la sfarșit și este pregatita pentru ringurile de dans din intreaga lume. Este un mix dintre muzica pop și muzica dance, fiind o capodopera prin excelența muzicii electronice. LA$$A este… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

