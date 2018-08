Stiri pe aceeasi tema

- Politisti din cadrul Secției 1 Rurala Melinești au depistat, ieri, un barbat de 46 de ani, din Almaj, in timp ce conducea un autoturism, pe DC 122, din localitatea de domiciliu, avand o concentratie de 0,71 mg/l alcool pur in ...

- La data de 30 iunie a.c., polițiști din cadrul Secției 8 Politie Rurala Stoina au identificat in trafic o tanara, de 20 de ani, din comuna Hurezani, in timp ce conducea un autoturism, pe D.C. 38B Hurezani, fara a poseda permis de conducere. Din verificarile efectuate de polițiști s-a stabilit…

- In noaptea de sambata spre duminica, in jurul orei 02:10, politistii Sectiei 7 Politie Rurala Gherla au depistat un tanar, de 18 ani, din Gherla, care conducea un autoturism pe raza localitatii Sanmartin, judetul Cluj, desi nu detine permis de conducere. In cauza se efectueaza cercetari sub aspectul…

- „La data de 3 iunie, politistii Sectiei 1 Politie Iasi au oprit pentru control un autoturism condus pe bulevardul Alexandru cel Bun de catre un barbat din judetul Suceava. Intrucat soferul emana halena alcoolica, el a fost testat cu aparatul etilotest, care a aratat o valoare de peste 0,40 mg/l alcool…

- Polițiștii clujeni au depistat, duminica dimineața, un barbat care a cauzat un accident rutier, soldat cu pagube materiale.Șoferul se afla și sub influebnța bauturilor alcoolice.”La data de 20 mai a.c., în jurul orei 04.50, politistii Sectiei 7 Politie Rurala Gherla…

- Politisti din cadrul Sectiei de politie rurala Smeeni au depistat in trafic un conducator auto in varsta de 40 de ani, din Pitulicea, care prezenta halena alcoolica. In urma testarii cu aparatul etilotest a rezultat o concentratie de 1.55 mg/l alcool pur in aerul expirat, acesta fiind condus la o unitate…

- La data de 14 mai a.c., in jurul orei 00.20, politistii Sectiei 7 Politie Rurala Sebes l-au depistat pe un barbat de 35 de ani, din comuna Sasciori, in timp ce conducea un autoturism, pe raza comunei Sasciori, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul…

- Un accident rutier, soldat doar cu pagube materiale, în care a fost implicata o Dacie Logan din dotarea Secției 8 Politie Rurala Huedin, a avut loc în 7 mai, în jurul orei 22.00.”Autoturismul marca Dacia Logan, aflat în dotarea Secției 8 Politie Rurala Huedin,…