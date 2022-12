La UPG Ploieşti a avut loc „Gala Voluntarului de 10“ N.D. La sfarșitul saptamanii trecute, la Universitatea ”Petrol-Gaze”Ploiești, a avut loc evenimentul ”Gala Voluntarului de 10”, manifestare care a vizat premierea, recompensarea și recunoașterea publica a tinerilor studenți voluntari care daruiesc din timpul, energia și abilitațile lor pentru a se implica in comunitatea din care aceștia fac parte. Evenimentul, organizat in cadrul unui proiect finanțat de Ministerul Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse, aflat la cea de-a doua ediție, a fost organizat de Casa de Cultura a Studenților Ploiești, in parteneriat cu universitatea ploieșteana… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Valoarea despagubirilor pentru daunele RCA, platite zilnic anul trecut, s-a dublat fata de 2016, ajungand la circa doua milioane de euro, potrivit datelor Uniunii Nationale a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania. Cea mai periculoasa zi pe sosele este vinerea. Asiguratorii atrag atentia…

- UNNPR și Camerele Notarilor Publici ofera cetațenilor consultații notariale gratuite. Acțiunea este programata in data de 29 octombrie și se inscrie in seria de manifestari dedicate „Zilei europene a justiției civile”. Notariatul roman continua și in acest an tradiția „Zilei porților deschise”, organizand…

- Președintele Consiliului Județean Satu Mare, Pataki Csaba, participa in aceasta saptamana la Strasbourg la cel de-al 43-lea Congres al Autoritaților Locale și Regionale din Europa, reprezentand liderii județeni din cadrul Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din Romania (UNCJR). Pe agenda sesiunii…

- Investițiile Straine Directe au ajuns in 2021 la 100,3 miliarde de euro, ceea ce inseamna o creștere de 91% fața de 2010. Este cea mai mare creștere din regiune, dar suntem inca mult in urma Poloniei și Cehiei, arata datele sintetizate de echipa de economiști a Facultații de Științe Economice și Gestiunea…

- Piața muncii din Romania este una foarte varianta, dar un domeniu atrage cel mai mult atenția asupra sa, iar interesul este direct proporțional cu nivelul salarial propus. Cine nu vrea sa se angajeze pe aproape 2.000 de euro?! Ei bine, se poate și asta in IT, acolo unde exista lefuri și de 9.200 de…

- Asiguratorii membri ai Uniunii Nationale a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania (UNSAR) au platit, anul trecut, despagubiri de peste 25,6 milioane lei, in vederea acoperirii daunelor cauzate de incendii, in baza politelor de asigurare facultative pentru locuinte, potrivit unui comunicat…

- Noile legi ale Justitiei lasa deschisa din nou posibilitatea incheierii de protocoale secrete intre serviciile de informatii si institutiile judiciare, a sustinut judecatoarea Dana Girbovan, presedinta Curtii de Apel Cluj, in cadrul unei conferinte organizate, vineri, de Centrul de Resurse Juridice.…

- Ministerul Educatiei si reprezentantii elevilor, ai Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania, ai Asociatiei Comunelor din Romania, ai Avocatului Poporului si ai societatii civile au agreat cresterea de patru ori a sumei acordate pentru transportul elevilor scolarizati in alta localitate…