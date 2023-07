La Universitatea din Galați, „Școală de Vară” pentru utilizatorii rețelelor de socializare Universitatea din Galați iși adapteaza obiectivele la evoluțiile comunicarii online și dupa ce a introdus cursuri pentru specializarile „blogger”, „vlogger” și „influencer”, acum organizeaza cursuri pentru utilizatorii rețelelelor de socializare. Facultatea de Litere de la Universitatea „Dunarea de Jos” din Galați a anunțat inceperea inscrierilor pentru „Școala de Vara” pentru specializarea „Comunicare pe rețelele sociale”, prin care tinerii sa dobandeasca cunoștințele necesare pentru o buna comunicare prin scriere sau foto/video, dar in același timp sa evite fake-news-urile și incercarile de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Facultatea de Litere din cadrul Universitatii Ovidius din Constanta UOC organizeaza, vineri, 7 iulie 2023, cea de a saptea editie a Conferintei Internationale "Metafora, Spatialitate, Discursldquo;. La manifestarea care se va desfasura online, peste 80 de contributori din tara si strainatate vor prezenta…

- Universitatea de Științe Agronomice si Medicina Veterinara (USAMV) iși deschide porțile in perioada 3 – 25 iulie 2023 pentru admiterea la studii de licența și 3 – 21 iulie 2023 pentru programele de master, invitandu-te sa alegi sa ai o experiența de student #extraordinara. Viața intr-un campus universitar…

- Bacalaureatul 2023 a inceput astazi, 26 iunie, cu proba scrisa la limba romana, obligatorie la toate profilurile. In acest an, peste 130.500 de absolventi de liceu s-au inscris pentru sustinerea examenului national de Bacalaureat.Maine are loc proba profilului, adica matematica, pentru elevii de la…

- O educatoare pasionata de pedagogiile alternative a inființat la Galați un proiect unic la nivel național, prin care copiii iși dezvolta prin povești limbajul, curiozitatea și memoria, iși inving frica de a vorbi in public și depașesc momentele de anxietate atunci cand se confrunta cu ele.

- Eveniment Au inceput inscrierile pentru cele 2187 de locuri de rezervist voluntar in Armata Romaniei iunie 12, 2023 10:50 Centrul Militar Județean Teleorman informeaza ca au inceput inscrierile pentru cele 2187 de locuri de rezervist voluntar, distribuite in toata țara, pentru toate categoriile de…

- Un record de viteza de 210 km/h, pe linia de testari de viteza de la Faurei, a fost inregistrat de SRCF Galați, informeaza Mediafax.CFR SA a desfașurat in perioada 2 mai - 7 iunie 2023, cu personalul specializat al SRCF Galați, lucrarile de reparații la suprastructura feroviara și instalațiile aferente…

- Un nou record de viteza, respectiv 210 km/h, s-a stabilit pe o linie de cale ferata din Romania, odata cu finalizarea lucrarilor de reparatii. Acestea au fost executate de specialistii feroviari ai SRCF Galati, pe Inelul Mare Faurei, informeaza vineri CFR SA. „CFR SA a desfasurat, in perioada 2 mai…

- Absenteismul, fie el motivat sau nemotivat, are efecte pe termen lung asupra copiilor, dincolo de pereții școlii, arata un nou studiu facut de Universitatea Strathclyde din Marea Britanie și citat de publicația Școala 9: elevii care absenteaza des nu-și dezvolta suficient abilitațile sociale și de comunicare,…