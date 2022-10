La Universitatea din Galați, Conferință Internațională cu tema „Deontologia Jurnalistică în era digitalizării” La Universitatea Dunarea de Jos din Galați are loc pe 7 și 8 octombrie cea de 15-a ediție a Conferintei Internationale „Presa si cultura in spatiul european”, tema dezbatuta in acest an fiind „Deontologia Jurnalistica, in era digitalizarii”. Conferința se adreseaza cadrelor didactice din invațamantul universitar și preuniversitar, masteranzilor și doctoranzilor, cercetatorilor științifici, bibliotecarilor, arhiviștilor, jurnaliștilor, tuturor celor interesați de aceasta tema. La conferința vor participa peste 50 de cadre didactice din invatamantul universitar, cercetatori stiintifici si jurnalisti… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ediția din acest an a evenimentului este organizata de Asociația Pacienților cu Boli Cronice „Restart la Viața” in parteneriat cu Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuta” și Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, prin Facultatea de Psihologie și Stiințe ale Educației. Conferința Naționala…

- Joi, 13 octombrie, incepand cu ora 17.00, in sala de conferințe a Bibliotecii Județene ”Petre Dulfu” Baia Mare va avea loc lansarea carții „De la romantism la național-comunism. Incercare asupra modernitații romanești” scrisa de Gelu Sabau, aparuta in anul 2021 la Editura ”Institutul European” din Iași.…

- La Facultatea de Litere și Științe ale Comunicarii din cadrul Universitații din Suceava este in plina derulare o noua sesiune de admitere, iar inscrierile merg bine. Printre candidați se numara tineri din Ucraina și romani care s-au nascut in alte state. Prezent in studioul Radio Top, lectorul universitar…

- Și mediul universitar se adapteaza la evoluțiile recente din domeniul comunicarii, care sunt reflectate pe piața muncii prin apariția unor noi job-uri, de „vlogger” sau „influencer”, lansand programe educaționale de formare in aceste profesiuni. Universitatea „Dunarea de Jos” din Galați a finalizat…

- O femeie in varsta de 63 de ani, Sonia Diolaiti, a fost gasita moarta in apartamentul ei de pe via Ortigara din Ferrara, Italia. Conform primelor investigații, aceasta ar fi baut o ceașca de ceai in care era otrava. Urmeaza sa se efectueze autopsia care sa clarifice cauzele morții, dar anchetatorii…

- Pe 1 august a inceput cel mai amplu pelerinaj care a avut loc vreodata in Arhiepiscopia Dunarii de Jos, pana pe 14 august pelerinii purtand Icoana Facatoare de Minuni a Maicii Domnului de la Manastirea Adam la peste 140 de parohii, din zeci de localitați galațene. Pelerinajul din perioada postului Adormirii…

- Peste 20.000 de candidati s-au inscris la Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) in sesiunea de vara a admiterii in anul universitar 2022 – 2023, informeaza AGERPRES . Potrivit institutiei de invatamant universitar, cele mai cautate facultati ale UBB in ceea ce priveste studiile de licenta…

- La cinci zile de la finalizarea inscrierilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi a centralizat datele finale ale etapei de depunere a dosarelor. Se anunta o admitere fara surprize majore anul acesta la UAIC, cele mai cautate domenii fiind similare cu anul trecut, la fel si numarul de candidati…