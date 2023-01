La un pas de tragedie. Un club din Belgrad, plin cu oameni, s-a scufundat de Revelion

Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cele mai cunoscute cluburi de noapte din Belgrad s-a scufundat chiar in timpul petrecerii de Revelion in raul Sava. Clubul Freestyler, care era construit pe un ponton, era supraaglomerat. Sute de oameni au ieșit disperați din interior incercand sa se salveze și presa sarba scrie ca hoții…

- “Am semnat documentul cu administratia, cu crestere salariala de 1 martie de 1.500 de lei. Protestul a incetat. Le-am transmis oamenilor acest lucru. Astazi, au primit 3.000 lei reprezentand compensarea facturilor din decembrie, ianuarie, februarie, cate o mie de lei pentru fiecare luna”, a declarat,…

- Un bancher rus miliardar, Oleg Tinkov, a renuntat la cetatenia rusa din cauza razboiului din Ucraina si a condamnat „fascismul lui Putin”, transmite BBC, citata de News.ro. Tinkov a fondat banca online Tinkoff Bank, unul dintre cei mai mari creditori din Rusia, cu aproximativ 20 de milioane de clienti.…