Stiri pe aceeasi tema

- O echipa formata din reprezentanți ai Primariei Campina și Poliției Locale se afla pe teren, joi dimineața, verificand modul in care sunt respectate masurile de protecție impotriva noului coronavirus in supermarketurile din municipiu. Este vorba despre masurile stabilite prin Hotararea de Guvern 6/2020,…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a anuntat, marți, pe Twitter rechizitionarea mastilor de protectie, dat fiind faptul ca tara se confrunta cu o criza a acestor produse. El a informat ca mastile vor fi distribuite personalului din spitale si pacientilor infectati.„Vom rechizitiona toate…

- Italia este epicentrul coronavirusului , dar ramane locul care da tendinta in moda, fie ca e vorba doar de banalele masti de protectie. Casa de moda Fendi, care are deja 95 de ani de existenta, a scos astfel pe piata o masca impotriva virusului ucigas si al carei pret este de 190 de euro. Mastile…

- Premierul Italiei, Giuseppe Conte, a declarat ca autoritațile italiene au luat masuri fara precedent pentru a limita riscul de raspândire a coronavirusului COVID-19 și ca temerile privind stocul de alimente din orașele afectate de virus, nu sunt îndreptațile, scrie Mediafax citând…

- Mastile sanitare pe care le primesc in aceste zile bucurestenii care circula cu autobuzul au un pret: 27.750 de lei. Iata de la cine si cum le-a cumparat STB. Gabriela Firea anunta, luni, pe 27 ianuarie, ca va cauta solutii legale pentru cumpararea de masti sanitare de protectie, care sa le…

- China are nevoie urgent de maști medicale și alte echipamente de protecție, in contextul in care numarul persoanelor infectate cu coronavirus a depașit 17.000, iar 361 de oameni au murit, a declarat luni o reprezentanta a Ministerului de Externe de la Beijing, potrivit site-ului Guardian, scrie Mediafax."China…

- Rusia si-a anuntat joi intentia de a-si inchide frontiera cu China, care se intinde pe o lungime de 4.250 de km, in cadrul masurilor de combatere a propagarii noului coronavirus, care a facut pana in prezent cel putin 170 de morti, potrivit AFP, scrie Agerpres.'Un ordin a fost semnat astazi…

- Vanzarile de maști de protecție respiratorie au explodat in China in ultimele zile, iar in Wuhan, punctul zero al epidemiei care a provocat 17 morți, toata lumea le poarta, inclusiv prezentatorii TV, scrie BBC News.Maștile de fața sunt la mare cautare in China, iar stocurile unor platforme de vanzari…