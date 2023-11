La TVR, ceaușismul la zi și anticomunismul la seral și-au dat mâna peste țară La TVR am avut ceaușism la zi și anticomunism la seral. In instituția bugetofaga, socialismul și capitalismul și-au dat mana peste țara ca in poezia „Soarele și pionierii”. Televizia publica are șefi puși politic, așa ca fiecare angajat (pe pile) e ceva intre slujbaș și patron, adica un bișnițar neprins. Profesioniștii din TVR sunt niște […] The post La TVR, ceaușismul la zi și anticomunismul la seral și-au dat mana peste țara first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 27 octombrie 2023, Soarele stralucește in Scorpion, aducand cu sine o energie intensa și pasionala. Este un moment propice pentru a ne confrunta cu temerile noastre cele mai profunde și pentru a ne transforma din interior. Sfatul zilei este sa ne imbrațișam latura misterioasa și sa ne folosim…

- Duma de Stat a Rusiei (camera inferioara) a adoptat miercuri o lege care restrange accesul mass-media la alegerile prezidentiale din martie 2024, la care se asteapta ca actualul presedinte rus Vladimir Putin sa candideze pentru un nou mandat, relateaza Agerpres.

- Pastila pentru suflet – Pilda celor doua spice Cu omul bun si credincios se intampla ca si cu spicul plin.Soarele coace spicul plin, pe cand pe cel gol il usuca. Asa si Dumnezeu: il ajuta pe cel credincios, il “coace” in vrednicie si in credinta, pe cand cel necredincios se “usuca” in pacate, ajungand…

- Echinoctiul de toamna, cand Soarele se va afla pe ecuatorul ceresc, va avea loc anul acesta pe 23 septembrie, la ora 09:50, potrivit astro-urseanu.ro. Ziua va fi aproximativ egala cu noaptea de pe 26 septembrie. In emisfera nordica durata zilei scade, iar in cea sudica creste, informeaza news.ro.Punctul…

- Ne așteptam la o luna septembrie relativ calma, deși nu fara surprize in prima jumatate a lunii. Evenimentele se dezvolta destul de lent, așa ca exista posibilitatea de a ne pregati, de a ne obișnui cu ceea ce se intampla in țara și in lume. Oamenii sunt mai ingrijorați de disconfortul din viața de…

- Horoscop special: Soarele in Fecioara 2023. La ce devin perfecte zodiile și cum le ajuta sezonul Fecioarei? Incepand cu 23 august și pana pe 22 septembrie, Soarele este in zodia Fecioara și o data cu el ne mutam din stralucirea solara și din energia curajoasa a Leului in energia mai practica, sensibila…

- Soarele si Luna Noua sunt puse in conflict cu Uranus, dar Marte este entuziasmat de cunostintele ciudate ale celei de-a saptea planete. Cu alte cuvinte, exista o posibilitate pentru ca aceasta alianta sa impulsioneze un moment de schimbare in ceea ce priveste cariera si in viata ta romanticie.In cele…

- Ordonanța de urgența a Guvernului privind reforma administrativa va produce efecte negative in randul instituțiilor de cultura. Printre acestea, diminuarea frecventei evenimentelor artistice și scaderea calitații actului cultural, prin comasarea institutiilor cu mai putin de 50 de angajati. Pentru a…