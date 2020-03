Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai buna mana de ajutor pe care o putem oferi, in perioada aceasta, e sa susținem voluntarii ONG-urilor (asociații, fundații etc) care ofera ingrijire la domiciliu varstnicilor vulnerabili. “Ajutorul oferit lor este foarte important, mai ales ca vorbim de asociații umanitare cu licența in astfel…

- Militarii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența Bacau au montat un tunel de dezinfectare la Spitalul Municipal Onești. Cu ajutorul acestui dispozitiv, persoana care trece prin el se va putea dezinfecta atat prin pulverizarea soluției biocide, cat și cu ajutorul radiațiilor ultraviolete și a…

- "Scolile raman inchise pana cand nu va mai exista niciun pericol asupra sanatatii copiilor". Este anunțul facut astazi de ministrul Educatiei. Asta inseamna ca, cel putin pana dupa Paste, cursurile din invatamantul preunivesitar raman suspendate.

- Cursurile vor putea fi urmarite la TVR 2, pe canalul de Youtube al TVR și pe site-ul www.tvr.ro In acord cu misiunea sa publica, TVR se implica in pregatirea elevilor pentru Capacitate si Bacalaureat si va difuza programe educative pentru elevi. Cursurile vor putea fi urmarite atat la TVR 2, cat si…

- In marxismul clasic, proletariatul, dobandind o conștiința de clasa, lupta pentru instaurarea unei lumi fara clase sociale, urmarind desființarea burgheziei și aristocrației. Teoria este limpede, cei saraci se unesc și doboara sursa tuturor relelor, obținand o egalitate in drepturi și obligații. La…

- Ziarul Unirea Situația GRAVA a rezultatelor despre care NU se vorbește: Rata analfabetismului funcțional, in randul elevilor de clasa a II-a, este de PESTE 40% Situația GRAVA a rezultatelor despre care NU se vorbește: Rata analfabetismului funcțional, in randul elevilor de clasa a II-a, este de PESTE…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a propus din nou pe liderul PNL, Ludovic Orban, pentru functia de prim-ministru. Nominalizarea a fost facuta in aceasta seara, dupa ce președintele s-a consultat cu partidele politice. “Dupa ce m-am consultat cu toate partidele si formatiunile parlamentare, il desemnez…

- Cu cateva zile mai inainte am trait cu bucurie Sarbatoarea Nasterii lui Cristos si poate mai avem inca prezenta in minte vestea ingerului adresata pastorilor, care a rasunat ca un refren in liturgia Cuvantului din Noaptea si din ziua de Craciun: „Astazi in Cetatea lui David vi s-a nascut Mantuitorul,…