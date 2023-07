La Tulcea, viiturile fac prăpăd La Tulcea, in zona localitații Horia, ploile abundente din ultimele ore au creat viituri, ce au luat cu asalt DN 22 D care duce spre Braila. Traficul a fost blocat pe ambele sensuri de mers. La acest moment, situația in apropiere de localitatea Horia este critica. Apele au navalit pe DN 22D, drumul ce face legatura cu Braila. Patru persoane au fost evacuate dintr-un autoturism luat de viitura și oprit intr-un copac pe marginea drumului. De asemenea, alte trei persoane au fost evacuate de pe o insulița formata in urma viiturii, in timp ce inca doua persoane au fost recuperate de pe marginea drumului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

