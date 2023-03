Stiri pe aceeasi tema

Coreea de Sud intenționeaza sa ridice, incepand cu 1 martie, obligativitatea efectuarii unor teste pentru coronavirus pentru calatorii care sosesc din China, a anunțat miercuri agenția sud-coreeana de presa Yonhap, informeaza Rador.

In timpul pandemiei de Covid-19, o fotografie realizata in biroul premierului Ludovic Orban a generat un val de furie. Orban și mai mulți liberali sarbatoreau ziua șefului de partid, cu bautura, mancare și fumand trabuc, in timp ce restul oamenilor stateau inchiși in case.

Pandemia de COVID-19 poate fi analizata prin 10 statistici marcante, precum bilantul mortilor si cel al infectarilor, numarul vaccinarilor, scaderea activitatilor social-economice si disparitia locurilor de munca, informeaza luni AFP, potrivit Agerpres.

Germania și Suedia au devenit ultimele state europene care vor solicita teste negative pentru COVID in cazul calatorilor sosiți din China, noteaza BBC, potrivit Rador.

Marocul a anuntat sambata ca va interzice intrarea pe teritoriul sau a calatorilor din China incepand cu data de 3 ianuarie, "pentru a evita un nou val de contaminari" cu virusul ce a provocat pandemia de Covid-19, relateaza AFP, citat de news.ro.

Comisia Nationala pentru Sanatate a Chinei a comunicat ca nu va mai publica numere zilnice de cazuri de coronavirus. Astfel de date au fost publicate in ultimii trei ani, anunța Rador.

Ministerul Sanatații a publicat ieri pe pagina sa de internet lista centrelor de vaccinare in care se administreaza noul ser impotriva COVID 19, potrivit Rador.

Unul dintre expertii in sanatate din China a avertizat ca, in urma deciziei guvernului de a relaxa restrictiile impuse in cadrul politicii de zero COVID ar putea duce la o crestere semnificativa a numarului de noi cazuri de infectie cu coronavirus, relateaza Rador.